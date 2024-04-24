Синоптики розповіли, як утворилось незвичайне явище і чи становить воно небезпеку для жителів сіл та міст, які потрапили під "брудні" опади.

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В Україну прийшли "руді" дощі

Пил із Сахари, який вчора спостерігався у Греції, сьогодні дістався території України. В Укргідрометцентрі показали супутникове зображення, де пил позначено рожевим кольором – він чітко прослідковується над південними та центральними районами та поширюється на північ.



Метеорологічна ситуація – пил позначено рожевим / Укргідрометцентр

Оскільки на більшій частині території країни погоду визначають циклон та вологі повітряні маси, це сприятиме перехопленню частинок пилу краплями води у хмарах та опадах. Тому цей пил швидше вимиватиметься з атмосфери, втім в деяких районах це явище може надавати хмарам жовтуватий відтінок, а самі дощові краплі, що випадатимуть, міститимуть цей пил і не будуть кришталево чистими,

– пояснили синоптики.

В Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології додали, що вчора, 23 квітня, циклон на Середземному морі виніс на Балканський півострів пил та пісок з Сахари. Зливові дощі "змили" більшу його частину на територію Греції та Болгарії. Оскільки висотні повітряні потоки мають західний переніс, циклон з Європи дійшов і до території України. Саме тому вже зранку 24 квітня жителі Миколаївщини могли спостерігати "брудний" дощ.

Синоптики відповіли, чи є небезпека

Попередні висновки щодо якості атмосферного повітря в місті Миколаїв: перевищення гранично допустимих концентрацій завислих речовин (пилу) не зафіксовано,

– мовиться в повідомленні.

Також у відомстві опублікували супутниковий знімок із синоптичною ситуацією. На ньому видно, що циклон вже охоплює також Одеську, Кіровоградську і Херсонську області. Жителі цих областей теж викладали фотографії з дрібними краплями дощу бурого кольору.



На Південь України завітав пісок з Сахари

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Як довго пил із Сахари буде над Україною За даними Укргідрометцентру, пил залишатиметься в атмосфері над Україною аж до п'ятниці. З п'ятниці на суботу він відступить на схід та атмосфера очиститься.