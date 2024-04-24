Синоптики рассказали, как образовалось необычное явление и представляет ли оно опасность для жителей сел и городов, которые попали под "грязные" осадки.

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В Украину пришли "рыжие" дожди

Пыль из Сахары, которая вчера наблюдалась в Греции, сегодня добралась до территории Украины. В Укргидрометцентре показали спутниковое изображение, где пыль обозначена розовым цветом – она четко прослеживается над южными и центральными районами и распространяется на север.



Метеорологическая ситуация – пыль обозначена розовым / Укргидрометцентр

Поскольку на большей части территории страны погоду определяют циклон и влажные воздушные массы, это будет способствовать перехвату частиц пыли каплями воды в облаках и осадках. Поэтому эта пыль быстрее будет вымываться из атмосферы, впрочем в некоторых районах это явление может придавать облакам желтоватый оттенок, а сами дождевые капли, что будут выпадать, содержать эту пыль и не будут кристально чистыми,

– объяснили синоптики.

В Николаевском областном центре по гидрометеорологии добавили, что вчера, 23 апреля, циклон на Средиземном море вынес на Балканский полуостров пыль и песок из Сахары. Ливневые дожди "смыли" большую его часть на территорию Греции и Болгарии. Поскольку высотные воздушные потоки имеют западный перенос, циклон из Европы дошел и до территории Украины. Именно поэтому уже утром 24 апреля жители Николаевщины могли наблюдать "грязный" дождь.

Синоптики ответили, есть ли опасность

Предварительные выводы относительно качества атмосферного воздуха в городе Николаев: превышение предельно допустимых концентраций взвешенных веществ (пыли) не зафиксировано,

– говорится в сообщении.

Также в ведомстве опубликовали спутниковый снимок с синоптической ситуацией. На нем видно, что циклон уже охватывает также Одесскую, Кировоградскую и Херсонскую области. Жители этих областей тоже выкладывали фотографии с мелкими каплями дождя бурого цвета.



На Юг Украины пожаловал песок из Сахары

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Как долго пыль из Сахары будет над Украиной По данным Укргидрометцентра, пыль будет оставаться в атмосфере над Украиной вплоть до пятницы. С пятницы на субботу она отступит на восток и атмосфера очистится.