Так, де і коли ще будуть заморозки, спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич. Водночас зауважив, що загалом початок квітня очікується аномально теплим.

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Де будуть заморозки

Синоптик писав, що на тлі теплої погоди подекуди пройдуть дощі різної інтенсивності з окремими грозами. Цікаво, що вже у другій половині тижня очікується короткочасне похолодання. Найбільш відчутним воно буде в північних областях, а південну половину практично не торкнеться.

У п'ятницю, 5 квітня, вночі 3 – 8 градусів тепла, у північних областях місцями заморозки 0 – 3 градуси морозу. Вдень 13 – 18 тепла, у південній частині та у Криму 17 – 22 градуси,

– спрогнозував Кібальчич.

Втім, уже з вихідних нова порція субтропічного повітря призведе до підвищення денних та нічних температур по всій Україні.