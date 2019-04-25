22:44
25 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: В России печатают монеты с Зеленским. Приключения Ким Чен Ына в России
      Вєсті Кремля
      21:42, 24 апреля
      Вести.UA: Борьба за трон Парубия. Зеленский против коррупции
      Вєсті.UA
      20:54, сегодня
      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео
      ЦРУ
      12:53, 19 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Путин выдает паспорта РФ на Донбассе: как отреагировали местные жители

      519 Читати новину українською

      В России активно обсуждают закон о выдаче российских паспортов украинцам, которые живут на оккупированных территориях. Им для этого даже экзаменов на знание языка сдавать не надо. Что говорят о выдаче паспортов с двуглавым орлом в псевдореспубликах – читайте в материале 24 канала.

      Противодействовать выдаче паспортов украинская власть не может – механизма нет. Поэтому в МИД призывают людей отказываться от российского гражданства. Однако, по результатам опроса журналистов, к сожалению, не все готовы это сделать.

      Читайте также: Паспорт для оккупированных: как Путин будет влиять на Донбасс и чем это может завершиться

      Один из опрошенных сказал, что российский паспорт нужен, ведь некуда деваться.

      Посмотрим, что будем делать. Куда деваться, надо брать,
      – заявил мужчина из Донбасса.

      "Сейчас у меня украинский паспорт Донецкой области. Но я родился в Саратове, прожил там 26 лет, большую часть своей жизни. Я считаю себя россиянином", – заявил житель Донецка Сергей.

      Я думаю, что люди рады, но это не так просто, как мы себе представляем. Я думаю, это больше слова. Не думаю, что кто-то получит,
      – отреагировал житель оккупированной территории.

      Смотрите видео реакции жителей Донбасса на выдачу российских паспортов:

      Что задумал Путин

      Эксперты утверждают, что российская власть будет выдавать паспорта жителям оккупированных территорий, чтобы потом иметь повод якобы защищать своих. Такой сценарий уже испытали в Крыму, Южной Осетии и Абхазии.

      "На самом деле, стратегия команды Суркова – удержать раскол Донбасса, заморозить политический конфликт, а не военный конфликт. Они не хотят завершать этот конфликт на Донбассе. Все эти разговоры о выполнении политической части минского соглашения  для тех, кого легко убедить. Стратегия остается такой же как в Южной Осетии и Абхазии, которая должна содержать эти марионеточные государства как российский инструмент", – пояснил политолог Владимир Фесенко.

      Как жителям Донбасса будут выдавать паспорта РФ?• Заявления на выдачу гражданства РФ от жителей оккупированных территорий Украины должны рассматривать не дольше трех месяцев.

      Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования по проживанию в России сроком более пяти лет.

      Основные условия смены гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".

      • Желающим нужно приехать в Ростовскую область, на оккупированной территории будут получать паспорта только пророссийские боевики.

      выдача российских паспортов на оккупированном донбассе: хроника последних событий
       
      •  
      blog_ava
      Творожная паска на Пасху: три рецепта с фото
      сегодня
      1815
      Теги: Новости Украины Новости России Владимир Путин Война на Донбассе Украина – Россия
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Российские паспорта для жителей "ЛДНР": эйфории там не наблюдается
      сегодня , 22:10 Российские паспорта для жителей "ЛДНР": эйфории там не наблюдается
      Блог Соцмережі 2202
      Медицинская реформа: что изменится после выборов и возможен ли "откат" назад
      сегодня , 21:01 Медицинская реформа: что изменится после выборов и возможен ли "откат" назад
      Світлана Попова 410
      Топ-мифы о языковом законе и как будет на самом деле
      сегодня , 20:14 Топ-мифы о языковом законе и как будет на самом деле
      360
      Стоять за гучними вбивствами: СБУ вдалося викрити групу російських диверсантів
      сегодня , 19:42 Стоять за гучними вбивствами: СБУ вдалося викрити групу російських диверсантів
      Дмитро Гнап 334
      Закон про мову: що змінилося?
      сегодня , 19:02 Закон про мову: що змінилося?
      Артем Овдієнко
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      У Обамы предупредили Януковича: насилие - недопустимо
       9 декабря 2013 , 22:09 33
      УЕФА назвал лучшего игрока прошлого сезона
       30 августа 2018 , 20:25
      Штраф за трещину на лобовом стекле – незаконный
       11 января , 16:41
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук