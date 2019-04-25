Путин выдает паспорта РФ на Донбассе: как отреагировали местные жители

В России активно обсуждают закон о выдаче российских паспортов украинцам, которые живут на оккупированных территориях. Им для этого даже экзаменов на знание языка сдавать не надо. Что говорят о выдаче паспортов с двуглавым орлом в псевдореспубликах – читайте в материале 24 канала.

Противодействовать выдаче паспортов украинская власть не может – механизма нет. Поэтому в МИД призывают людей отказываться от российского гражданства. Однако, по результатам опроса журналистов, к сожалению, не все готовы это сделать.

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Один из опрошенных сказал, что российский паспорт нужен, ведь некуда деваться.

Посмотрим, что будем делать. Куда деваться, надо брать,

– заявил мужчина из Донбасса.

"Сейчас у меня украинский паспорт Донецкой области. Но я родился в Саратове, прожил там 26 лет, большую часть своей жизни. Я считаю себя россиянином", – заявил житель Донецка Сергей.

Я думаю, что люди рады, но это не так просто, как мы себе представляем. Я думаю, это больше слова. Не думаю, что кто-то получит,

– отреагировал житель оккупированной территории.

Смотрите видео реакции жителей Донбасса на выдачу российских паспортов:

Что задумал Путин

Эксперты утверждают, что российская власть будет выдавать паспорта жителям оккупированных территорий, чтобы потом иметь повод якобы защищать своих. Такой сценарий уже испытали в Крыму, Южной Осетии и Абхазии.

"На самом деле, стратегия команды Суркова – удержать раскол Донбасса, заморозить политический конфликт, а не военный конфликт. Они не хотят завершать этот конфликт на Донбассе. Все эти разговоры о выполнении политической части минского соглашения для тех, кого легко убедить. Стратегия остается такой же как в Южной Осетии и Абхазии, которая должна содержать эти марионеточные государства как российский инструмент", – пояснил политолог Владимир Фесенко.

Как жителям Донбасса будут выдавать паспорта РФ?• Заявления на выдачу гражданства РФ от жителей оккупированных территорий Украины должны рассматривать не дольше трех месяцев.



• Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования по проживанию в России сроком более пяти лет.



• Основные условия смены гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".



• Желающим нужно приехать в Ростовскую область, на оккупированной территории будут получать паспорта только пророссийские боевики.