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      Путин объяснил паспортизацию жителей оккупированного Донбасса

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      Путин объяснил паспортизацию жителей оккупированного Донбасса
      Путин объяснил паспортизацию жителей оккупированного Донбасса / rusvesna.su

      Президент России Владимир Путин заявил, что паспортизация жителей оккупированной части Донбасса связана с нежеланием как старой, так и новой власти Украины амнистировать боевиков и предоставить особый статус так называемым "ДНР" и "ЛНР".

      Владимир Путин утверждает, что решение о выдаче паспортов РФ "чисто гуманитарного характера", и оно "далеко от того", чтобы провоцировать украинскую власть и международное сообщество, пишут "Новости Донбасса".

      Читайте также: Паспорт для оккупированных: как Путин будет влиять на Донбасс и чем это может завершиться

      "Что касается еще действующей власти, которая уходит, и власти, которая приходит на смену, то и те и другие публично об этом говорят – не собираются подписывать нормативные акты об амнистии, признавать особый статус ЛНР и ДНР", – добавил Путин.

      Президент России обвинил Украину в том, что он установил "режим изоляции" отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

      "Мы не можем на это спокойно смотреть. Если люди, которые приходят к власти в Киеве, найдут в себе силы реализовать Минские соглашения, мы будем всячески этому способствовать, и будем все делать, чтобы нормализовать ситуацию на юго-востоке Украины", – добавил президент РФ.

      Стоит отметить, что 24 апреля Россия и представители ОРДЛО сорвали переговоры в Минске о перемирии на Донбассе.

      Накануне Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных территорий на Донбассе. Украина уже обратилась в Совет безопасности ООН из-за скандального указа российского президента. В Евросоюзе осудили решение Путина и выразили свою обеспокоенность.

      Что предусматривает скандальный указ Путина?​
      • Заявление на выдачу гражданства РФ от жителей оккупированных территорий Украины должны рассматривать не более трех месяцев.

      • Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования о проживании в России сроком более чем пять лет.

      • Основные условия изменения гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".

      • Желающим нужно будет ехать в Ростовскую область на месте паспорта будут получать только пророссийские боевики.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Новости России Украина – Россия Владимир Путин Новости Луганска Новости Донецка
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