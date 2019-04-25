Путин объяснил паспортизацию жителей оккупированного Донбасса

Президент России Владимир Путин заявил, что паспортизация жителей оккупированной части Донбасса связана с нежеланием как старой, так и новой власти Украины амнистировать боевиков и предоставить особый статус так называемым "ДНР" и "ЛНР".

Владимир Путин утверждает, что решение о выдаче паспортов РФ "чисто гуманитарного характера", и оно "далеко от того", чтобы провоцировать украинскую власть и международное сообщество, пишут "Новости Донбасса".

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"Что касается еще действующей власти, которая уходит, и власти, которая приходит на смену, то и те и другие публично об этом говорят – не собираются подписывать нормативные акты об амнистии, признавать особый статус ЛНР и ДНР", – добавил Путин.

Президент России обвинил Украину в том, что он установил "режим изоляции" отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"Мы не можем на это спокойно смотреть. Если люди, которые приходят к власти в Киеве, найдут в себе силы реализовать Минские соглашения, мы будем всячески этому способствовать, и будем все делать, чтобы нормализовать ситуацию на юго-востоке Украины", – добавил президент РФ.

Стоит отметить, что 24 апреля Россия и представители ОРДЛО сорвали переговоры в Минске о перемирии на Донбассе.

Накануне Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных территорий на Донбассе. Украина уже обратилась в Совет безопасности ООН из-за скандального указа российского президента. В Евросоюзе осудили решение Путина и выразили свою обеспокоенность.

Что предусматривает скандальный указ Путина?​

• Заявление на выдачу гражданства РФ от жителей оккупированных территорий Украины должны рассматривать не более трех месяцев.



• Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования о проживании в России сроком более чем пять лет.



• Основные условия изменения гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".



• Желающим нужно будет ехать в Ростовскую область на месте паспорта будут получать только пророссийские боевики.