Указ Путина о паспортах РФ на Донбассе: Латвия озвучила свою позицию

Евросоюз должен решительнее реагировать на решение Владимира Путина о выдаче паспортов Российской Федерации жителям оккупированных территорий Украины.

По информации издания Укринформ, такое мнение высказал глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс на пресс-конференции в Варшаве.

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По его словам, такое решение Путина является попыткой тихой аннексии.

Это полностью недопустимо, это является попыткой осуществления тихой аннексии. Я считаю, что все страны региона должны в этом деле быть объединенными, и мы нуждаемся в значительно более сильной, решительной реакции ЕС на такие действия,

– сказал Ринкевичс.

Он добавил, что Украина, а также Грузия и Молдова нуждаются в поддержке не только в осуществлении реформ, но и в противодействии российской агрессии.

Как Путин будет выдавать паспорта РФ жителям оккупированного Донбасса? Упрощенная процедура получения российского гражданства предусматривает:



• Заявление на выдачу гражданства РФ от жителей оккупированных территорий Украины должны рассматривать не дольше трех месяцев.



• Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования по проживанию в России сроком более пяти лет.



• Основные условия смены гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".



• Желающим нужно приехать в Ростовскую область, на оккупированной территории будут получать паспорта только пророссийские боевики.