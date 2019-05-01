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      Указ Путина о паспортах РФ на Донбассе: Латвия озвучила свою позицию

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      Выдача паспортов России для украинцев
      Выдача паспортов России для украинцев / Фото из открытых источников

      Евросоюз должен решительнее реагировать на решение Владимира Путина о выдаче паспортов Российской Федерации жителям оккупированных территорий Украины.

      По информации издания Укринформ, такое мнение высказал глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс на пресс-конференции в Варшаве.

      Читайте также: Зачем Россия будет выдавать паспорта жителям Донбасса: циничное заявление Путина

      По его словам, такое решение Путина является попыткой тихой аннексии.

      Это полностью недопустимо, это является попыткой осуществления тихой аннексии. Я считаю, что все страны региона должны в этом деле быть объединенными, и мы нуждаемся в значительно более сильной, решительной реакции ЕС на такие действия,
      – сказал Ринкевичс.

      Он добавил, что Украина, а также Грузия и Молдова нуждаются в поддержке не только в осуществлении реформ, но и в противодействии российской агрессии.

      Как Путин будет выдавать паспорта РФ жителям оккупированного Донбасса? Упрощенная процедура получения российского гражданства предусматривает:

      • Заявление на выдачу гражданства РФ от жителей оккупированных территорий Украины должны рассматривать не дольше трех месяцев.

      Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования по проживанию в России сроком более пяти лет.

      Основные условия смены гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".

      • Желающим нужно приехать в Ростовскую область, на оккупированной территории будут получать паспорта только пророссийские боевики.

      РЕАКЦИЯ МИРА НА РЕШЕНИЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА:​
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      Теги: Новости политики Латвия Война на Донбассе Украина – Россия Новости России Владимир Путин Новости Украины
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