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      "Паспортный указ" Путина: появилась жесткая реакция Конгресса США

      38 Читати новину українською
      Конгресс США
      Конгресс США / Фото из открытых источников

      В Конгрессе Соединенных Штатов Америки осудили решение России об упрощенной выдаче российских паспортов жителям оккупированных Донецкой и Луганской областей.

      Такие действия России осудили в обоих палатах Конгресса. С соответствующими заявлениями, как сообщают в посольстве Украины в США, выступили сенаторы и конгрессмены.

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      Еще одно дерзкое нападение на украинский суверенитет показывает, что Путин не серьезно относится к миру. Соединенные Штаты должны продолжить поддерживать Украину и повысить цену России Путина за его агрессию,
      – отметил председатель комитета по вооруженным силам Сената, сенатор-республиканец Джим Инхоф.

      В свою очередь, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей, конгрессмен Элиот Энгель заявил: "Я призываю власти России отменить это провокационное решение. Путин должен признать суверенитет Украины и уважать ее территориальную целостность".

      Отметим, что 24 апреля глава Кремля Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители оккупированных территорий в Донецкой и Луганской республиках могут по упрощенной процедуре получить российское гражданство. Такое решение Путин объяснил тем, что Украина не желает амнистировать боевиков и предоставить особый статус так называемым "ДНР" и "ЛНР".

      Владимир Путин утверждает, что решение о выдаче паспортов РФ имеет "чисто гуманитарный характер", и оно "далеко от того", чтобы провоцировать украинскую власть и международное сообщество.

      Решение Путина уже осудили в Европарламенте, ЕС и ОБСЕ. Относительно него был также созван Совбез ООН.

      Что предусматривает скандальный указ Путина?• Заявление на выдачу гражданства РФ от жителей оккупированных территорий Украины должны рассматривать не более трех месяцев.

      • Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования о проживании в России сроком более чем пять лет.

      • Основные условия изменения гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".

      • Желающим нужно будет ехать в Ростовскую область, на месте паспорта будут получать только пророссийские боевики.

      blog_ava
      Пасхальные открытки с поздравлениями для родных и близких
      26 апреля
      3550
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости России Новости США Новости политики
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