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      Жители Донбасса вместе с российскими паспортами получают "военный билет"

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      Жители Донбасса вместе с российскими паспортами получают "военный билет"
      Жители Донбасса вместе с российскими паспортами получают "военный билет" / Newsonline24.com.ua

      Жители оккупированных территорий, которые изъявили желание получить российский паспорт, получают внутри "печать" о воинской обязанности.

      Как утверждают источники, желающие получить паспорт РФ должны были для этого сначала получить паспорт псевдореспублики Донецка.

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      После того, как жители Донбасса становились "гражданами республики", они должны были пойти на военный учет и там уже получить повестку.

      Так как, по закону псевдореспублики о воинской обязанности, граждане "ДНР" должны проходить службу в воинских формированиях, быть в запасе или иных войсках, а также проходить военную подготовку для защиты самопровозглашенной республики.

      К тому же, отмечается, что наличие у гражданина псевдореспублики двойного гражданства не освобождает его от выполнения воинского долга.

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      Теги: Украина – Россия Новости России Российские паспорта на Донбассе Новости Украины
      Источник: 24 канал
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