Жители Донбасса вместе с российскими паспортами получают "военный билет"

Жители оккупированных территорий, которые изъявили желание получить российский паспорт, получают внутри "печать" о воинской обязанности.

Как утверждают источники, желающие получить паспорт РФ должны были для этого сначала получить паспорт псевдореспублики Донецка.

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После того, как жители Донбасса становились "гражданами республики", они должны были пойти на военный учет и там уже получить повестку.

Так как, по закону псевдореспублики о воинской обязанности, граждане "ДНР" должны проходить службу в воинских формированиях, быть в запасе или иных войсках, а также проходить военную подготовку для защиты самопровозглашенной республики.

К тому же, отмечается, что наличие у гражданина псевдореспублики двойного гражданства не освобождает его от выполнения воинского долга.