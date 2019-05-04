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      Путин уже пошел в наступление, – эксперт об опасности российских паспортов на Донбассе

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      Паспорта России на Донбассе означают о переходе к новому этапу действий
      Паспорта России на Донбассе означают о переходе к новому этапу действий / Фото из открытых источников

      Пропагандистские медиа активно работают для картинки об очередях за российскими паспортами на оккупированном Донбассе. Именно это будет важной составляющей новой информационной войны России против Украины.

      Президент России Владимир Путин перешел к новому этапу действий на пропагандистском фронте, однако продолжение следует, считает журналист и политический обозреватель Виталий Портников, пишет "Радио Свобода".

      Читайте также: Зеленский заявил, что имеет ответ на российские паспорта для жителей Донбасса

      Так, содержание и цель этой информационной войны на период нескольких ближайших месяцев понятны. Кремлю совсем не нужно, чтобы на выборах в новую Верховную Раду победила партия нового украинского президента «Слуга народа» и тем более – национально-демократические силы.

      Но для того, чтобы обеспечить на востоке и юге Украины успех пророссийским силам, нужно доказать пророссийскому или политически незрелому электорату, что его в очередной раз обманули. Обещали помириться с Россией – а теперь выдвигают условия,
      – считает Портников.

      В таком случае "паспортизация Донбасса" должна стать доказательством готовности Путина действовать. По словам эксперта, "с компрометации Петра Порошенко российская пропаганда переключается на компрометацию Владимира Зеленского".

      "Это тем более актуально, потому что в 2014 году большая часть электората южных и восточных областей Украины воздержалась от участия в выборах президента, потому что не видела среди претендентов своего кандидата. В этот раз все было иначе, и Кремлю важно убедить эту часть избирателей Зеленского в их заблуждении", – объясняет он.

      Портников подчеркивает, что в Москве не собираются успокаиваться и просто следить за сменой украинской власти. В случае отсутствия реальных действий Украина рискует не просто политической и экономической стабильностью, а потерей новых территорий на востоке страны и опасностью эскалации вооруженного конфликта там, где  это не ожидают.

      Что происходит на Донбассе с российскими паспортами?
      24 апреля президент РФ Владимир Путин принял указ об упрощении выдачи паспорта РФ жителям оккупированного Донбасса, а потом вообще сказал, что раздумывает над облегчением получения российского гражданства для всех украинцев. 1 мая Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского паспорта для украинцев из оккупированного Крыма.

      Будущий президент Владимир Зеленский в ответ на такую идею Путина, заявил, что России не стоит зря тратить время на попытки соблазнить граждан Украины паспортами РФ. В то же время, действующий президент Петр Порошенко назвал недопустимым упрощение выдачи российских паспортов жителям Донбасса. По его словам, Кремль пытается оправдать и легитимизировать свое военное присутствие в Украине и может планировать аннексию региона.

      Заместитель министра с временно оккупированных территорий Юрий Гримчак отметил, что получение российского гражданства противоречит украинскому законодательству. Поэтому, жители оккупированных территорий, которые захотели иметь паспорт России, могут потерять украинский. Ведь Украина без проблем сможет получить списки своих граждан, которые получат российские паспорта.

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      Теги: Владимир Зеленский Война на Донбассе Украина – Россия Российские паспорта на Донбассе Владимир Путин Новости Украины Новости политики
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