Во временно оккупированном Луганске пылает нефтебаза. Сообщалось о нескольких взрывах и пожаре.

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В Луганске пылает нефтебаза

Поздно вечером 7 мая во временно оккупированном Луганске прогремело несколько взрывов. Впоследствии в телеграмм-каналах писали об ударе по нефтебазе в городе. Отмечается, что там начался сильный пожар.

Главарь так называемой "ЛНР" заявил об обстреле нефтебазы, расположенную в пределах Луганска. Гауляйтер отметил, что на месте пожара работают сотрудники МЧС.

В сети обнародовали кадры того, как пылает объект оккупантов.

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