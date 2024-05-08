По данным мониторов, эти вражеские воздушные суда направлялись в южном направлении, ближе к границам нашего государства. Именно Ту-95 являются потенциальными носителями ракет типа Х-101, Х-55 или Х-555, поэтому в случае угрозы по всей Украине могут объявить воздушную тревогу.

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Оккупанты подняли в небо свои самолеты Ту-95

Ряд мониторинговых телеграм-каналов поздно вечером 7 мая отметили, что российские захватчики подняли свои самолеты Ту-95 с аэродрома в Мурманской области. Количество самолетов варьировалось от 3 до 5 единиц, однако со временем цифра могла увеличиться.

В телеграм-канале Monitor отметили, что в случае боевого вылета вхождение в Саратовскую область и Каспий-Волгодонский регион ожидается расчетно в 03:00 – 04:30. Поэтому ракеты, в таком случае, стоит ожидать примерно в 04:00 – 05:00.

В то же время представители канала Monitor отметили, что количество взлетевших Ту-95 не так важно, как количество запущенных ракет Х-101, которое примерно можно будет понять только когда и если ракеты будут в воздушном пространстве Украины.

Уже в апреле 2024 года стало понятно, что ракеты Х-101 из основного оружия, на которое россияне делали ставку, превратились в средства перегрузки ПВО. Основную угрозу сейчас составляют баллистические/аэробаллистические ракеты и современные Х-69,

– говорится в заметке канала.

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