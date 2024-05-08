За даними моніторів, ці ворожі повітряні судна направлялися у південному напрямку, ближче до кордонів нашої держави. Саме Ту-95 є потенційними носіями ракет типу Х-101, Х-55 чи Х-555, тому у разі загрози по всій Україні можуть оголосити повітряну тривогу.

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Окупанти підняли в небо свої літаки Ту-95

Низка моніторингових телеграм-каналів пізно ввечері 7 травня відзначила, що російські загарбники підняли свої літаки Ту-95 з аеродрому у Мурманській області. Кількість літаків варіювалася від 3 до 5 одиниць, однак з часом цифра могла збільшитися.

У телеграм-каналі Monitor зазначили, що у разі бойового вильоту входження до Саратовської області та Каспій-Волгодонського регіону очікується розрахунково о 03:00 – 04:30. Тому ракети, у такому випадку, варто очікувати приблизно о 04:00 – 05:00.

Водночас представники каналу Monitor наголосили, що кількість злетівших Ту-95 не так важлива, як кількість запущених ракет Х-101, яку приблизно можна буде зрозуміти тільки коли і якщо ракети будуть у повітряному просторі України.

Вже у квітні 2024 року стало зрозуміло, що ракети Х-101 з основної зброї, на яку росіяни робили ставку, перетворились на засоби перенавантаження ППО. Основну загрозу зараз становлять балістичні/аеробалістичні ракети та сучасні Х-69,

– мовиться у дописі каналу.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

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