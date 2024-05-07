Деталі розповів речник Повітряних Сил Збройних Сил України майор Ілля Євлаш в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Що відомо

Зранку стало відомо про знешкодження в Києві цілої бойової частини російської ракети Х-69, яке здійснили сапери.

Ілля Євлаш зазначив, що ворог останнім часом інтенсивніше застосовує керовані авіаційні ракети типу Х-59/Х-69. І тее, що в Києві знайшли цілу бойову частину Х-69 – це наслідок роботи української ППО.

"Як наслідок роботи нашої ППО, ми можемо бачити ось такі результати, коли навіть бойова частина залишається цілою. Подекуди падіння такої бойової частини спричиняє руйнівні наслідки", – розповів Євлаш.

Саме тому, за його словами, у Повітряниї силах просять, аби люди завжди спускалися в укриття.

Влучання в такі засоби повітряного нападу не означає 100-відсоткового знищення його в повітрі. В результаті, на жаль, можемо бачити ось такі наслідки у вигляді бойових частин, які знаходяться на поверхні,

— зазначив він.

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