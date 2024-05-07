Деталі розповів речник Повітряних Сил Збройних Сил України майор Ілля Євлаш в етері телемарафону, передає 24 Канал.
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Що відомо
Зранку стало відомо про знешкодження в Києві цілої бойової частини російської ракети Х-69, яке здійснили сапери.
Ілля Євлаш зазначив, що ворог останнім часом інтенсивніше застосовує керовані авіаційні ракети типу Х-59/Х-69. І тее, що в Києві знайшли цілу бойову частину Х-69 – це наслідок роботи української ППО.
"Як наслідок роботи нашої ППО, ми можемо бачити ось такі результати, коли навіть бойова частина залишається цілою. Подекуди падіння такої бойової частини спричиняє руйнівні наслідки", – розповів Євлаш.
Саме тому, за його словами, у Повітряниї силах просять, аби люди завжди спускалися в укриття.
Влучання в такі засоби повітряного нападу не означає 100-відсоткового знищення його в повітрі. В результаті, на жаль, можемо бачити ось такі наслідки у вигляді бойових частин, які знаходяться на поверхні,
— зазначив він.
ДСНС регулярно знешкоджують нерозірвані боєприпаси
- У Вінницькій області під час однієї з терористичних атак Росії в березні теж упала крилата ракета Х-101
- Коли стало відомо про знахідку, ДСНС приїхали на місце, вивчили уламки та дистанційно підірвали частини Х-101.
- У ДСНС радять бути максимально уважними та обережними у час війни. У випадку, якщо ви помітили підозрілий предмет, не підходити, не розглядати, а зателефонуват "101".