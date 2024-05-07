Детали рассказал представитель Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины майор Илья Евлаш в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Что известно
Утром стало известно об обезвреживании в Киеве целой боевой части российской ракеты Х-69, которое осуществили саперы.
Илья Евлаш отметил, что враг в последнее время интенсивнее применяет управляемые авиационные ракеты типа Х-59/Х-69. И то, что в Киеве нашли целую боевую часть Х-69 – это следствие работы украинской ПВО.
"Как следствие работы нашей ПВО, мы можем видеть вот такие результаты, когда даже боевая часть остается целой. Иногда падение такой боевой части вызывает разрушительные последствия", – рассказал Евлаш.
Именно поэтому, по его словам, в Воздушных силах просят, чтобы люди всегда спускались в укрытие.
Попадание в такие средства воздушного нападения не означает 100-процентного уничтожения его в воздухе. В результате, к сожалению, можем видеть вот такие последствия в виде боевых частей, которые находятся на поверхности,
- отметил он.
ГСЧС регулярно обезвреживают неразорвавшиеся боеприпасы
- В Винницкой области во время одной из террористических атак России в марте тоже упала крылатая ракета Х-101
- Когда стало известно о находке, ГСЧС приехали на место, изучили обломки и дистанционно взорвали части Х-101.
- В ГСЧС советуют быть максимально внимательными и осторожными во время войны. В случае, если вы заметили подозрительный предмет, не подходить, не рассматривать, а позвонить "101".