Детали рассказал представитель Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины майор Илья Евлаш в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Смотрите также "Взрывы" в небе и мощный ветер: жителей Киева предупредили об опасности в ближайшие часы

Что известно

Утром стало известно об обезвреживании в Киеве целой боевой части российской ракеты Х-69, которое осуществили саперы.

Илья Евлаш отметил, что враг в последнее время интенсивнее применяет управляемые авиационные ракеты типа Х-59/Х-69. И то, что в Киеве нашли целую боевую часть Х-69 – это следствие работы украинской ПВО.

"Как следствие работы нашей ПВО, мы можем видеть вот такие результаты, когда даже боевая часть остается целой. Иногда падение такой боевой части вызывает разрушительные последствия", – рассказал Евлаш.

Именно поэтому, по его словам, в Воздушных силах просят, чтобы люди всегда спускались в укрытие.

Попадание в такие средства воздушного нападения не означает 100-процентного уничтожения его в воздухе. В результате, к сожалению, можем видеть вот такие последствия в виде боевых частей, которые находятся на поверхности,

- отметил он.

ГСЧС регулярно обезвреживают неразорвавшиеся боеприпасы