Об этом сообщили в ГСЧС в понедельник, 6 мая. Также там прикрепили фотографии найденной ракеты.
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Саперы обезвредили боевую часть вражеской ракеты
В ГСЧС отметили, что часть ракеты, торчавшую из земли в Голосеевском районе столицы, нашел местный житель на территории лесного массива.
Саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины тщательно обследовали местность, изъяв боевую часть высокоточной ракеты Х-69.
В ГСЧС добавили, что для безопасного изъятия и транспортировки боевой части Х-69 на взрывную площадку специалистам понадобилось больше времени, чем обычно, поскольку это новейшее российское оружие.
В Киеве обезвредили боевую часть новейшей российской ракеты Х-69 / Фото ГСЧС
Саперы ликвидировали найденную в Голосеевском районе боевую часть новейшей вражеской ракеты Х-69 / Фото ГСЧС
Саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС изъяли боевую часть высокоточной ракеты Х-69 / Фото ГСЧС
Там отметили быть максимально внимательными и осторожными. В частности, указали несколько пунктов:
- Смотреть под ноги.
- Обращать внимание на подозрительные предметы.
- Ни в коем случае не трогать их, сразу звонить "101".
В Винницкой области нашли ракету Х-101: что известно
- В Винницкой области упала крылатая ракета Х-101 во время одной из террористических атак России в марте 2024 года.
- Национальная полиция сообщила, что части российской ракеты Х-101 нашли возле одного из сел Винницкой области. Опасную находку обнаружили в поле.
- Когда ракета упала, ее боевая часть не сдетонировала. После ее падения ракетные обломки разлетелись в радиусе 200 метров.
- Поэтому после получения сообщения о находке взрывотехники полиции и саперы ГСЧС приехали на место, изучили обломки и дистанционно взорвали части Х-101.