Саперы обезвредили огромную авиабомбу ФАБ-500

Сегодня саперам Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины удалось обезвредить авиабомбу ФАБ-500.

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Что известно о ФАБ-500

Это разработанная в СССР 500-килограммовая авиационная бомба общего назначения с фугасной боеголовкой.

В основном бомбы этого типа использовались над Афганистаном, Сирией, а в 2022 году ФАБ-500 использовали для бомбардировки Харькова, Чернигова, Изюма и Сум.



Саперы успешно обезвредили огромную авиабомбу ФАБ-500 / Фото из фейсбука ГСЧС Украины

В ГСЧС напомнили, если вы натолкнулись на подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его. Сообщите об опасной находке Службы спасения по номеру 101.

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