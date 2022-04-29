Сапери знешкодили величезну авіабомбу ФАБ-500

Так, сьогодні саперам Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України вдалося знешкодити авіабомбу ФАБ-500.

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Що відомо про ФАБ-500

Це розроблена в СРСР 500-кілограмова авіаційна бомба загального призначення з фугасною боєголовкою.

В основному бомби цього типу використовувалися над Афганістаном, Сирією, а в 2022-му ФАБ-500 використовували для бомбардування Харкова, Чернігова, Ізюма та Сум.



Сапери успішно знешкодили величезну авіабомбу ФАБ-500 / Фото з фейсбуку ДСНС України

В ДСНС нагадали, якщо ви натрапили на підозрілий предмет, в жодному разі не чіпайте його. Повідомте про небезпечну знахідку Службу порятунку за номером 101.

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