Таку інформацію повідомили у фейсбуці НДСЛ Охматдит. Фотографії майстер-класу від рятувальників та щасливих дітей прикріпили до повідомлення.

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Українська знаменитість серед песиків – Патрон прибув разом зі службовцями ДСНС до українців і українок, що лікуються в Охматдиті. За час війни Патрон став справжнім талісманом чернігівських піротехніків, оскільки його робота дуже важлива у їхній роботі – пес щодня допомагає своєму господарю-рятувальнику у боротьбі з вибухонебезпечними наслідками воєнних дій.

Фото з майстер-класу рятувальників для дітей:

Команда рятувальників разом з Патроном розповіли про актуальні загрози безпеці дітей та як необхідно діяти при надзвичайних ситуаціях. Вони провели для дітей майстер-клас та підготували подарунки для маленьких слухачів.

Війна неодмінно завершиться і кожен хлопчик та дівчинка, які нарешті зможуть вільно гуляти улюбленими вулицями, мають знати, що ворог лишив після себе чимало підступних "подарунків". Саме тому, фахівці з запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС і провели цей важливий безпековий захід,

– написали у повідомленні.

У ДСНС нагадали, що "великі герої необов'язково великі, а от вибухонебезпечні предмети обов'язково небезпечні". Тому, якщо ви побачили боєприпас, залишки снарядів чи ракет, розтяжки або ж взагалі підозрілі предмети, які знаходяться там, де не мають бути – телефонуйте 101 або 102.

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