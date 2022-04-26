Це відео показує ставлення українців до всіх воїнів, рятувальників та героїв, які у час війни захищають мирне населення від орди недолугих росіян.
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Маленька дівчинка приїхала на Прикарпаття з Київської області, рятуючись від вторгнення росіян на територію її домівки. Вона з величезною радістю обійняла рятувальника ДСНС під час профілактичного рейду.
Ось так виглядає справжній рейтинг довіри,
– зауважили в МВС України.
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