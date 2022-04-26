Это видео показывает отношение украинцев ко всем воинам, спасателям и героям, во время войны защищающим мирное население от орды непутевых россиян.

Читайте также 11-летняя беженка из Лисичанска передала послание родным: трогательное фото

Маленькая девочка приехала на Прикарпатье из Киевской области, спасаясь от вторжения россиян на территорию ее дома. Она с огромной радостью обняла спасателя ГСЧС во время профилактического рейда.

Вот так выглядит настоящий рейтинг доверия,

– отметили в МВД Украины.

Вас это может заинтересовать – ночное обращение Зеленского за 25 апреля: видео