Відомо, що Ангеліна та її сімʼя з Лисичанська. Проте дівчинка та її брата Давид були розлучені з батьками ще до війни.

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Їх матір багато пила і не могла належним чином доглядати за дітьми, тому їх забрали соціальні служби та помістили в дитячий будинок.



Ангеліна шукає рідних / Фото BBC​

Ангеліна розповіла, що не бачила свою матір з початку пандемії Covid-19 та не знає свого батька. Коли почалася війна, дитячий будинок евакуювали до Львова.

Місяць тому дядько Ангеліни подзвонив, щоб дізнатися, як у неї справи, але його номер не був записаний. Відтоді дівчинка не знаю нічого про рідних та не впевнена, чи хтось її чекає.

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