Про це в ефірі 24 каналу розповів Роман Холодов, керівник соціальної служби Православної церкви України.

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Він пригадав, що вже 24 лютого, від початку повномасштабного вторгнення, одразу почали вивозити підопічних дітей з Києва.

Останнім часом нам вдалося евакуювати понад 250 важкохворих діток,

– розповів Холодов.

Тобто це ті, яких не можна було вивезти потягом, вони потребували постійного нагляду медиків. Деяким потрібен був кисень.

"Ми їх передавали або іншим медикам, або доставляли в лікарні інших міст чи сіл, і ховали їх від цієї війни", – додав він.