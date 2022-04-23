Об этом в эфире 24 канала рассказал Роман Холодов, руководитель социальной службы Православной церкви Украины.
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Он вспомнил, что уже 24 февраля, с начала полномасштабного вторжения, сразу начали вывозить подопечных детей из Киева.
В последнее время нам удалось эвакуировать более 250 тяжелобольных деток,
– рассказал Холодов.
То есть это те, которых нельзя было вывезти в поезде, они нуждались в постоянном надзоре медиков. Некоторым нужен был кислород.
"Мы их передавали либо другим медикам, либо доставляли в больницы других городов или сел, и прятали их от этой войны", – добавил он.