В столице в ближайшие 2 – 3 часа ожидается гроза в ближайшие 2 3 часа

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Сильный ветер

По прогнозу синоптиков, в Киеве пройдет кратковременный дождь. Скорость ветра составит 7 – 12 метров в секунду, местами его шквалы будут достигать 15 – 20 метров.

Предполагается, что такая погода будет удерживаться в городе до конца суток.

В то же время температура воздуха в столице будет оставаться относительно теплой – 18 – 20 градусов тепла.

В КГГА посоветовали горожанам, как следует действовать во время сильного ветра:

️все окна домов плотно закрыть, убрать с незастекленных балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае необходимости укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

️избегать пребывания вблизи больших деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Отметим, что гроза и мощный ветер также стоит ждать и в других регионах. Без опасных метереологических явлений день пройдет для юго-восточной части Украины.

В Украину идет похолодание: что известно

Первая неделя мая окажется довольно прохладной. Температура воздуха существенно снизится во всех регионах. Особенно в северных, центральных и восточных областях.

Здесь ночью и утром будут наблюдаться заморозки до 0 – 4 градуса мороза. Постепенное повышение температуры начнется только в выходные.

Так, 8 мая на Полесье и северных областях ночью – 1 – 6 градусов, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0 – 3 мороза. На остальной территории Украины 7 – 12 тепла. Днем максимум 13 – 18, в Карпатах 5 – 10 градусов.

Однако, на выходных температура повысится до 22 – 24 градусов тепла.