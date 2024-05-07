У столиці у найближчі 2 – 3 години очікується гроза
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Сильний вітер
За прогнозом синоптиків, в Києві пройде короткочасний дощ. Швидкість вітру становитиме 7 – 12 метрів на секунду, подекуди його шквали сягатимуть 15 – 20 метрів.
Передбачається, що така погода утримуватиметься у місті до кінця доби.
Водночас температура повітря у столиці залишатиметься відносно теплою – 18 – 20 градусів тепла.
У КМДА порадили містянам, як слід діяти під час сильного вітру:
- ️всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з незасклених балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- ️надворі триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- ️у разі потреби сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
- ️уникати перебування поблизу великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Зазначимо, що гроза та потужний вітер також варто чекати і в інших регіонах. Без небезпечних метереологічних явищ день мине для південно-східної частини України.
В Україну йде похолодання: що відомо
Перший тиждень травня виявиться доволі прохолодним. Температура повітря суттєво знизиться у всіх регіонах. Особливо у північних, центральних та східних областях.
Тут вночі та вранці спостерігатимуться заморозки до 0 – 4 градуси морозу. Поступове підвищення температури розпочнеться лише у вихідні.
Так, 8 травня на Поліссі та північних областях вночі – 1 – 6 градусів, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0 – 3 морозу. На решті території України 7 – 12 тепла. Вдень максимум 13 – 18, у Карпатах 5 – 10 градусів.
Однак, на вихідних температура підвищиться до 22 – 24 градусів тепла.