Внаслідок вибуху пошкоджено будівлю та авто, які були припарковані поруч. На щастя, минулося без постраждалих.

До теми У приміщенні банку на вулиці Мазепи у Чернігові стався вибух: спалахнула пожежа

Чи зникло щось зі сховищ банку

Повідомлення про вибух у приміщенні банку в центрі Чернігова надійшло до поліції близько 4 години ранку.

Попередньо, внаслідок вибуху вміст сховищ банку також не постраждав. Заяв про зникнення майна від клієнтів банку до поліції не надходило,

– зазначили в поліції.

Вибух у приміщенні банку в Чернігові / Фото поліції

На місці працювали рятувальники ДСНС, слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, криміналістична лабораторія, а також керівництво ГУНП в Чернігівській області й Чернігівського райуправління поліції. Поліцейські встановили, що вміст сховищ банку не постраждав.

Водночас вбачаються ознаки безуспішної спроби викрасти майно клієнтів банку,

– додали в поліції.

Також розповіли, що слідчі почали кримінальне провадження за ознаками двох статей Кримінального кодексу України. Зокрема, за частиною 2 статті 194 "Умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху" та за частиною 3 статті 15, частиною 5 статті 185 "Замах на крадіжку".

У межах розслідування обох проваджень призначено низку експертиз, зокрема трасологічну, молекулярно-генетичну й дактилоскопічну. Особи причетних до вибуху встановлюються. Тривають слідчі дії.

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