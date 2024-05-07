Внаслідок вибуху пошкоджено будівлю та авто, які були припарковані поруч. На щастя, минулося без постраждалих.
До теми У приміщенні банку на вулиці Мазепи у Чернігові стався вибух: спалахнула пожежа
Чи зникло щось зі сховищ банку
Повідомлення про вибух у приміщенні банку в центрі Чернігова надійшло до поліції близько 4 години ранку.
Попередньо, внаслідок вибуху вміст сховищ банку також не постраждав. Заяв про зникнення майна від клієнтів банку до поліції не надходило,
– зазначили в поліції.
Вибух у приміщенні банку в Чернігові / Фото поліції
На місці працювали рятувальники ДСНС, слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, криміналістична лабораторія, а також керівництво ГУНП в Чернігівській області й Чернігівського райуправління поліції. Поліцейські встановили, що вміст сховищ банку не постраждав.
Водночас вбачаються ознаки безуспішної спроби викрасти майно клієнтів банку,
– додали в поліції.
Також розповіли, що слідчі почали кримінальне провадження за ознаками двох статей Кримінального кодексу України. Зокрема, за частиною 2 статті 194 "Умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху" та за частиною 3 статті 15, частиною 5 статті 185 "Замах на крадіжку".
У межах розслідування обох проваджень призначено низку експертиз, зокрема трасологічну, молекулярно-генетичну й дактилоскопічну. Особи причетних до вибуху встановлюються. Тривають слідчі дії.
До банку зробили підкоп з підвалу будинку
- Цікаво, що до банку зробили підкоп з підвалу десятиповерхівки, до якої прибудований банк.
- Про це Суспільному розповіла мешканка багатоповерхівки.
- Так, Ніна Антонівна зазначила: "Цей підкоп зробили три тижні тому, десь так. І пісок в дитячому садочку під паркан поклали. Викликали поліцію, вони прийшли, подивилися, сказали, все добре і поїхали. І ось, будь ласка, нормально закінчилося. Коли вони виносили той пісок, невідомо".
- Речниця ДСНС Ніна Луценко розповіла, що рятувальникам знадобилася майже година, аби ліквідувати пожежу й розпочати розбір зруйнованого банку. Тепер до підкопу немає доступу, там працює поліція.