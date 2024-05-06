Про це повідомляє поліція Чернігівської області у своєму телеграм-каналі.

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Вибух в приміщенні банку в Чернігові

За інформацією правоохоронців, внаслідок вибуху сталася пожежа, будівля пошкоджена. Там додали, що постраждалих людей немає.

Нині на місці події працюють рятувальники ДСНС, слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, керівництво ГУНП в Чернігівській області та Чернігівського райуправління поліції,

– йдеться у повідомленні.

В поліції зазначили, що відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху).

В приміщенні банку в Чернігові стався вибух / Фото поліція Чернігівської області

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