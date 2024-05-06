Об этом сообщает полиция Черниговской области в своем телеграмм-канале.
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Взрыв в помещении банка в Чернигове
По информации правоохранителей, в результате взрыва произошел пожар, здание повреждено. Там добавили, что пострадавших людей нет.
Сейчас на месте происшествия работают спасатели ГСЧС, следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники, руководство ГУНП в Черниговской области и Черниговского райуправления полиции,
– говорится в сообщении.
В полиции отметили, что сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем взрыва).
В помещении банка в Чернигове произошел взрыв / Фото полиция Черниговской области
Другие случаи взрывов: кратко
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