Об этом сообщает полиция Черниговской области в своем телеграмм-канале.

Смотрите также Их оружие используют ВСУ: в Британии произошел взрыв на заводе по производству боеприпасов

Взрыв в помещении банка в Чернигове

По информации правоохранителей, в результате взрыва произошел пожар, здание повреждено. Там добавили, что пострадавших людей нет.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели ГСЧС, следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники, руководство ГУНП в Черниговской области и Черниговского райуправления полиции,

– говорится в сообщении.

В полиции отметили, что сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем взрыва).

В помещении банка в Чернигове произошел взрыв / Фото полиция Черниговской области

Другие случаи взрывов: кратко