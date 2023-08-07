Об этом сообщают местные телеграм-канал. Кроме этого, в результате инцидента также пострадали, им оказывают помощь медики, передает 24 Канал.

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Что известно о взрыве газа в Полтаве

Очевидцы сообщают, что взрыв газа в Полтаве произошел в районе Института связи. Впоследствии в сети появились фото, на которых видно, что газ взорвался в квартире, расположенной на 3 этаже многоэтажного дома.

В Полтаве взорвался газ в одной из многоэтажек / Фото из телеграм-канала "Типичная Полтавщина"

Также в сети рассказали, что в результате этого инцидента пострадали 2 человека. Их госпитализировали медики.

К тому же, на место происшествия прибыли секретарь Полтавского горсовета Екатерина Ямщикова, а также работники экстренных служб. В настоящее время спасатели пытаются ликвидировать последствия этого инцидента.

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