Землетрясение зафиксировали в 20 километрах к западу от Полтавы. Его магнитуда – 2,6.

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На Полтавщине произошло землетрясение

Так, Главный центр специального контроля зарегистрировал землетрясение в 20 километрах к западу от Полтавы, магнитудой 2,6 на глубине 7 километров.

По классификации землетрясений оно относится к неощутимым. Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей. Сотрясения земли обнаруживаются и регистрируются только сейсмографами.

Напомним, что землетрясения с территории Полтавской области регистрировались и раньше, в том числе последние из них 26 мая с магнитудой 3,5 и 8 июня с магнитудой 3,7.

Где произошло землетрясение на Полтавщине: смотрите карту

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