Эпицентр был недалеко от Яремче. Его зафиксировали специалисты Главного центра специального контроля.
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Возле Яремче произошло землетрясение
Главный центр специального контроля 27 апреля в 13:34 зафиксировал землетрясение в 7 километрах к западу от города Яремче Ивано-Франковской области. Подземные толчки имели магнитуду 2,2 по шкале Рихтера и пролегали на глубине 3 километра.
По классификации это землетрясение относится к "едва ощутимым". Колебания ощущают только отдельные люди, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.
Подобное по силе землетрясение в этом районе было зарегистрировано 12 апреля 2023 года. Тогда подземные толчки имели магнитуду 2,5.
Предыдущие землетрясения в Карпатах: коротко
- Ранее в Закарпатской области тоже произошло землетрясение. Его эпицентр зафиксировали недалеко от города Мукачево 5 апреля. Подземные толчки также не несли угрозы населению и были неощутимы.
- Перед этим землетрясение с магнитудой 3,3 в этом районе зарегистрировали 27 февраля. Оно так же было неощутимым, то есть людям не угрожало. Подземные толчки чувствовали внутри зданий, но под открытым небом – нет.
- До этого землетрясение также ощутили более чем в 15 населенных пунктах Закарпатья. Эпицентр был зарегистрирован в районе города Иршава 3 января. Подземные толчки имели магнитуду 3,8 и происходили на глубине 6 километров.