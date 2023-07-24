Землетрус зафіксували за 20 кілометрів на захід від Полтави. Його магнітуда – 2,6.

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На Полтавщині стався землетрус

Так, Головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус за 20 кілометрів на захід від Полтави, магнітудою 2,6 на глибині 7 кілометрів.

За класифікацією землетрусів він відноситься до невідчутних. Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей. Струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами.

Нагадаємо, що землетруси з території Полтавської області реєструвалися і раніше, зокрема останні із них 26 травня з магнітудою 3,5 та 8 червня з магнітудою 3,7.

Де стався землетрус на Полтавщині: дивіться карту

Зверніть увагу! Якщо ви відчували землетрус – залиште повідомлення про ваші відчуття за посиланням.

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