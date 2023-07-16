Землетрус в Алясці трапився зранку в неділю. Про це повідомила Геологічна служба США (USGS).

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У деяких районах попередили про Цунамі

На півострові Аляска відбувся землетрус магнітудою 7,2 на глибині до 32,6 кілометра.

Система попередження про цунамі США заявила, що на Південній Алясці, півострові Аляска та в районах Тихого океану, близьких до землетрусу, може виникнути цунамі.

У бюлетені мовиться, що загрози цунамі для інших тихоокеанських узбереж у США та Канаді немає.

В Ісландії після землетрусу почав вивергатися вулкан