Однак вібрації, які чули кияни виявилися лише звуком від важкої військової техніки. Про це в ефірі національного марафону заявив міський голова міста Києва Віталій Кличко, інформує 24 Канал.

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Кличко розповів про причину "незрозумілих поштовхів у місті"

Київський мер спростував інформацію про те, що у місті був землетрус. За його словами, це міг бути звук від руху транспорту, що доставляє військову техніку на лінію фронту.

Це зброя йде до фронту. Доволі потужна. І може бути вібрація пов'язана з цим,

– наголосив Кличко.

Таким чином очільник столиці підтвердив думку експерта Головного центру спеціального контролю про те, що їхні моніторингові засоби не виявили жодних перешкод. Раніше у центрі стверджували, що це могло би бути інше природне явище, але ніяк не землетрус.

Довідка! Головний центр спеціального контролю здійснює моніторинг геофізичних явищ на території України та Земної кулі виконує функції Національного центру даних Міжнародної системи моніторингу Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

Що відомо про ситуацію з "землетрусом" у Києві