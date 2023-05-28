Поштовхи відчули 28 травня під час повітряної тривоги жителі Києва та області. Варто зазначити, що у момент відчуття вібрації вибуху потужної сили не було. Сейсмологи в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповіли, чи дійсно у Київській області був землетрус.

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Що кажуть сейсмологи

У Головному центрі спеціального контролю спростували, що у Києві та області міг відбутися землетрус. Моніторингові засоби установи не зафіксували ніяких поштовхів.

Ні, нашими засобами не було нічого зафіксовано у тому районі. Не можемо підтвердити, що це був саме землетрус,

– заявив експерт.

Окрім того, він підкреслив, що не може пояснити, з чим було пов'язані відчуття киян. Експерт говорить, що можливо відбулося інше природне явище, але Головний центр спеціального контролю його не відстежує.

Ба більше, якби у Києві дійсно зафіксували землетрус, то інформація про інцидент з'явилася б на офіційних ресурсах Центру.

"Якщо класифікувати це як "землетрус" чи "підземні поштовхи", то ми такого не зафіксували", – підкреслив експерт.

Що цьому передувало

Повідомлення про "поштовхи" та "вібрації" почали з1являтися у мережі вночі 28 травня під час повітряної тривоги. Спочатку кияни не зрозуміли, що відбувається, проте згодом почали припускати, що буцімто стався "землетрус".

Речник КМВА Михайло Шаманов в ефірі телемарафону заявив, що відповідні служби згодом пояснять, чи справді відбувся землетрус.

"Я бачив у телеграмі, що кияни відчули поштовхи. Однак про це мають казати лише експерти", – наголосив речник КМВА.