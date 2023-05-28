Росіяни запустили по території України 54 "Шахеди". Найбільшу кількість дронів знищили над Київщиною – українські захисники ліквідували 40 БпЛА.
До теми Летіло найбільше дронів від початку вторгнення: все про нічну атаку на Київ 28 травня
Від вибухів здригалися стіни
Мелінда Сіммонс заявила, що масована атака іранськими дронами – жорстокий подарунок росіян до Дня Києва. Пані посол також підкреслила, що вибухи були настільки потужними, що від потужних вибухів здригалися стіни навіть в укритті.
Сьогодні День Києва, тому, звісно, Росія надіслала Україні жорстокий подарунок. Сиджу в укритті, слухаю дуже гучні звуки вибухів зовні та відчуваю, як здригаються стіни. Це ненормально,
– написала Сіммонс.
На масовану атаку відреагували й в інших дипвідомствах. Так, голова представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас повідомив, що у Києві 28 травня було значно більше вибухів, ніж при звичайних обстрілах.
"Начебто агресор збочено відзначає день Києва. Не зломить дух цього могутнього міста", - підкреслив Маасікас.
Масована атака 28 травня: що відомо
- Уночі 28 травня в Україні лунали сирени, які сповіщають про повітряну тривогу. Спочатку "почервоніли" області на півдні країни, а згодом – поширилися далі.
- У Повітряних Силах вранці повідомили, що ворог завдав масованого удару дронами-камікадзе по території України. Росіяни запустили рекордну кількість "Шахедів" – 54 БпЛА. Сили та засоби ППО змогли ліквідувати 52 ударних дрони.
- Запускали ворожі безпілотники звичними маршрутами. За словами Юрія Ігната, ворог використовує 2 напрямки – Брянську область та Краснодарський край.
- На жаль, один із дронів влучив в інфраструктурний об'єкт на Житомирщині. Обійшлося без жертв та постраждалих, проте є руйнування.
- На Київщині українці постраждали від уламків збитих безпілотників. У декількох районах сталися пожежі після падіння уламків. Наразі інформація щодо постраждалих уточнюються, але відомо щонайменше про 3 поранених та 1 загиблого.