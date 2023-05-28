Росіяни запустили по території України 54 "Шахеди". Найбільшу кількість дронів знищили над Київщиною – українські захисники ліквідували 40 БпЛА.

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Від вибухів здригалися стіни

Мелінда Сіммонс заявила, що масована атака іранськими дронами – жорстокий подарунок росіян до Дня Києва. Пані посол також підкреслила, що вибухи були настільки потужними, що від потужних вибухів здригалися стіни навіть в укритті.

Сьогодні День Києва, тому, звісно, Росія надіслала Україні жорстокий подарунок. Сиджу в укритті, слухаю дуже гучні звуки вибухів зовні та відчуваю, як здригаються стіни. Це ненормально,

– написала Сіммонс.

На масовану атаку відреагували й в інших дипвідомствах. Так, голова представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас повідомив, що у Києві 28 травня було значно більше вибухів, ніж при звичайних обстрілах.

"Начебто агресор збочено відзначає день Києва. Не зломить дух цього могутнього міста", - підкреслив Маасікас.

Масована атака 28 травня: що відомо