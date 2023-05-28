Окупанти запустили дрони з 2 напрямків – Брянська область та Краснодарський край. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних Сил Юрій Ігнат, повідомляє 24 Канал.

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Яким маршрутом летять "Шахеди"

Ігнат розповів, що росіяни традиційно атакували територію України з двох напрямків. Аеродром "Сєща" – ймовірний перший напрямок у Брянській області. З цього напрямку йде одна ударна група для атаки. Інший напрямок південний – Краснодарський край та східне узбережжя Азовського моря. З Півдня дрони-камікадзе залітають через Запорізьку область, можливо, через інші.

У Повітряних Силах пояснили, що таким чином "Шахеди" розділяються, розосереджуються та намагаються атакувати по різних маршрутах.

Таким чином ворог хоче заплутати нашу протиповітряну оборону, наші чергові сили для того, щоб якомога більше БпЛА дістались до своїх цілей, а до них, як бачите, дістаються не всі,

– підкреслив Ігнат.

Він також пояснив, що над знищенням дронів-камікадзе працюють усі Сили оборони – Повітряні Сили, протиповітряна оборона Сухопутних військ та інші. Захисники відстежують цілі по маршруту й знищують їх на підльоті. Окрім того, Ігнат акцентував, що столиця України залишається епіцентром атак ворога.

Росіяни шукають нову тактику

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила, що ворог уночі 28 травня намагався обійти системи та засоби ППО, обравши нову тактику. За її словами, росіяни шукають нову тактику, а тому намагаються максимально використовувати під час атак тимчасово окуповані території.

"Те, що вони намагаються обходити Південь, – це пошук нової тактики. Вони тяжіють до річища річок, щоб приховувати напрямки руху "Шахедів", – наголосила Гуменюк.

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