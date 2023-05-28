Оккупанты запустили дроны по 2 направлениям – Брянская область и Краснодарский край. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Воздушных Сил Юрий Игнат, сообщает 24 Канал.

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По какому маршруту летят "Шахеды"

Игнат рассказал, что россияне традиционно атаковали территорию Украины по двум направлениям. Аэродром "Сеща" – вероятное первое направление в Брянской области. По этому направлению идет одна ударная группа для атаки. Другое направление южное – Краснодарский край и восточное побережье Азовского моря. С Юга дроны-камикадзе залетают через Запорожскую область, возможно, через другие.

В Воздушных Силах объяснили, что таким образом "Шахеды" разделяются, рассредоточиваются и пытаются атаковать по разным маршрутам.

Таким образом враг хочет запутать нашу противовоздушную оборону, наши очередные силы для того, чтобы как можно больше БПЛА добрались до своих целей, а к ним, как видите, добираются не все,

– подчеркнул Игнат.

Он также пояснил, что над уничтожением дронов-камикадзе работают все Силы обороны – Воздушные Силы, противовоздушная оборона Сухопутных войск и другие. Защитники отслеживают цели по маршруту и уничтожают их на подлете. Кроме того, Игнат подчеркнул, что столица Украины остается эпицентром атак врага.

Россияне ищут новую тактику

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что враг ночью 28 мая пытался обойти системы и средства ПВО, выбрав новую тактику По ее словам, россияне ищут новую тактику, поэтому стараются максимально использовать во время атак временно оккупированные территории.

"То, что они пытаются обходить Юг - это поиск новой тактики. Они тяготеют к руслу рек, чтобы скрывать направления движения "Шахедов", - подчеркнула Гуменюк.

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