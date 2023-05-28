Однако вибрации, которые слышали киевляне оказались только звуком от тяжеленной военной техники. Об этом в эфире национального марафона заявил мэр города Киева Виталий Кличко, информирует 24 Канал.

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Кличко рассказал о причине "непонятных толчков в городе"

Киевский мэр опроверг информацию, что в городе было землетрясение. По его словам, это мог быть звук от движения транспорта, доставляющего военную технику на линию фронта.

Это оружие идет на фронт. Достаточно мощная. И может быть вибрация связана с этим,

– подчеркнул Кличко.

Таким образом глава столицы подтвердил мнение эксперта Главного центра специального контроля, что их мониторинговые средства не выявили никаких препятствий. Ранее в центре утверждали, что это могло быть другое природное явление, но никак не землетрясение.

Справка! Главный центр специального контроля осуществляет мониторинг геофизических явлений на территории Украины и Земного шара выполняет функции Национального центра данных Международной системы мониторинга Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Что известно о ситуации с "землетрясением" в Киеве