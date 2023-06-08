Землетрус, який стався на Полтавщині 8 червня, наразі залишається найсильнішим за останній рік. Раніше в регіоні фіксували землетруси 26 травня та 16 січня з магнітудами 3,5 та 2,7 балів відповідно.
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Що відомо про землетрус в Полтавській області
Зафіксували природне явище о 10:23 ранку 8 червня. Джерело землетрусу розташоване за 26 кілометрів від обласного центру. Найсильніше його могли відчути жителі Карлівки.
За класифікацією землетрусів він є відчутним. Коливання, які він спричинив, можна порівняти зі струсом, утвореним легкою вантажівкою. Найлегше помітити ці коливання в приміщенні.
Де розташоване джерело землетрусу на карті
Землетрус відчувається небагатьма людьми, які знаходяться всередині приміщення; під відкритим небом – тільки в сприятливих умовах,
– повідомили в центрі.
Місцевих жителів, які помітили землетрус, у центрі закликали залишити повідомлення про відчуття для уточнення енергетичних параметрів явища.
Інші землетруси в Україні: останні новини
- Наприкінці квітня землетрус зафіксували також неподалік від міста Яремче. За класифікацією він був "ледве відчутним", а за шкалою Ріхтера мав магнітуду 2,2.
- На початку квітня землетрус сейсмологи зафіксували і на Закарпатті, поряд з Мукачево. Коливання не завдали шкоди людям та були ледь відчутними.
- Ще один землетрус на Закарпатті помітили 14 квітня. Він стався неподалік від міста Іршава, на глибині 7 кілометрів.