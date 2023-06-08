Землетрясение, которое произошло на Полтавщине 8 июня, пока остается самым сильным за последний год. Ранее в регионе фиксировали землетрясения 26 мая и 16 января с магнитудами 3,5 и 2,7 балла соответственно.
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Что известно о землетрясении в Полтавской области
Зафиксировали природное явление в 10:23 утра 8 июня. Источник землетрясения расположен в 26 километрах от областного центра. Сильнее всего его могли почувствовать жители Карловки.
По классификации землетрясений оно ощутимо. Колебания, которые оно вызвало, можно сравнить с сотрясением, образованным легким грузовиком. Легче всего заметить эти колебания в помещении.
Где расположен источник землетрясения на карте
Землетрясение ощущается немногими людьми, находящимися внутри помещения; под открытым небом – только в благоприятных условиях,
– сообщили в центре.
Местных жителей, заметивших землетрясение, в центре призвали оставить сообщение об ощущениях для уточнения энергетических параметров явления.
Другие землетрясения в Украине: последние новости
- В конце апреля землетрясение зафиксировали также неподалеку от Яремче. По классификации оно было "чуть ощутимым", а по шкале Рихтера имело магнитуду 2,2.
- В начале апреля землетрясение сейсмологи зафиксировали и в Закарпатье, рядом с Мукачево. Колебания не нанесли вреда людям и были едва ощутимы.
- Еще одно землетрясение в Закарпатье заметили 14 апреля. Оно случилось неподалеку от Иршавы, на глубине 7 км.