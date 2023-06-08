О последствиях подрыва оккупантами Каховской ГЭС по состоянию на данный момент в эксклюзивном комментарии 24 Каналу рассказал начальник отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра Илья Перевозчиков.

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Уровень воды на Каховском водохранилище стремительно снижается

Илья Перевозчиков рассказал, что в оперативном режиме работают два главных гидрологических поста Укргидрометцентра. Один в Никополе Днепропетровской области. Другой – в Херсоне. Кроме них также есть вспомогательные.

В настоящее время уровень воды Каховского водохранилища постепенно ежечасно уменьшается на 5 – 7 сантиметров. Тем временем в Херсоне соответствующая отметка остается неизменной или с небольшой тенденцией к снижению на 1 – 2 сантиметра в течение первой половины суток.

Максимальный уровень по Херсону, по предварительным данным, ведь может еще возрасти, отмечался в 3 часа ночи этих суток,

– рассказал начальник отдела гидрологических прогнозов.

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До критической отметки уже близко

Уровень воды на Каховском водохранилище опускается до критической отметки. С обеда 7 июня Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение высшего уровня – III (коричневого цвета).

Уровни будут ниже критических отметок водозаборов. И сейчас приближается уже отметка к значению, которое очень низкое и никогда вообще в истории не наблюдалось. Поэтому было решено объявить этот (высший – 24 канал) уровень. Скорее всего, в течение этих суток она (отметка – 24 Канал) уже станет ниже этой (критической – 24 Канал) отметки. Поэтому ситуация на Каховском водохранилище очень критична

– рассказал Перевозчиков.

Уровень воды на Ингульце уже вырос на более чем 4 метра

Активный рост воды сейчас происходит на реке Ингулец. За ситуацией следят на гидрологическом посту в селе Калиновское.

Там происходит достаточно активный рост уровня воды, за счет того, что Днепровская вода заходит по руслу Ингульца вверх. И там наблюдается повышение на 20 – 30 сантиметров в 2 часа. Для такой реки, как Ингулец, это очень быстро,

– подчеркнул Илья Перевозчиков.

Объяснил, что это равнинная и спокойная река. Также добавил, что с 8 часов утра 6 июня уровень воды вырос более чем на 4 метра.

То есть за 2 суток уровень вырос на 4 метра и 30 сантиметров. Сейчас у нас наблюдается уже затопление поймы,

– отметил сотрудник Укргидрометцентра.

Сколько еще дней будут затоплены

На сейчас от подтоплений больше всего пострадал Корабельный район Херсона и Левобережья, в частности, Голая Пристань и окрестные села. Спрогнозировать, сколько еще будут затопления, практически невозможно, ведь нет исходных данных для расчета.

Это техногенная авария, а не естественный процесс, Укргидрометцентр занимается именно прогнозированием природных процессов. У нас нет входных данных: диаметра воронки, дыры этой, нет скорости течи. То есть нет необходимой информации, которую можно было бы заложить, чтобы спрогнозировать этот процесс как-то,

– отметил Перевозчиков.