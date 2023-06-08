Несмотря на это, Сирота отметил, что государство делает все, чтобы минимизировать ущерб. После деоккупации Левобережья Херсонской области Укргидроэнерго будет готов сразу сделать перемычку у дамбы.
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Вода достигает критической отметки
Гендиректор Укргидроэнерго заметил, что вода в водохранилище продолжает опускаться до критической отметки. После этого она не будет набираться выше разрушенной Каховской ГЭС.
Мы доходим до критической отметки – 12,7 метра,
– подчеркнул Сирота.
Он отметил, что в настоящее время Укргидроэнерго вместе с проектным институтом разрабатывают решения по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС. По его мнению, говорится о срочном строительстве перекрытия в верхней части водоема.
"Это потребует около двух месяцев", – сказал он.
Сирота также рассказал, что специалисты определяют, какое именно оборудование, машины и механизмы нужны для ремонта станции. Он отметил, что все материалы уже готовят, а также обсчитывают их стоимость.
В заключение гендиректор Укргидроэнерго заверил, что разработка и строительство ГЭС будет полностью украинским. Ведь у Украины достаточно сил, возможностей и современных технологий.