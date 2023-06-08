Попри це, держава робить усе, щоб мінімізувати збитки від підриву Каховської дамби. Про це в ефірі національного марафону розповів Генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота, передає 24 Канал.

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Вода сягає критичної позначки

Гендиректор Укргідроенерго зауважив, що вода у водосховищі продовжує опускатися до критичної позначки. Після цього вона не набиратиметься вище зруйнованої Каховської ГЕС.

Ми доходимо до критичної відмітки – 12,7 метра,

– підкреслив Сирота.

Він зазначив, що наразі Укргідроенерго разом з проектним інститутом розробляють рішення щодо ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС. На його думку, мовиться про термінове будівництво перекриття у верхній частині водойми.

"Це вимагатиме близько двох місяців", – сказав він.

Однак Сирота заявив, що всі дії щодо мінімізації наслідків підриву ГЕС будуть можливі лише по закінчення воєнних дій в регіоні. Він зазначив, що після деокупації Лівобережжя Херсонщини Укргідроенерго буде готове одразу зробити перемичку біля дамби.

Гендиректор Укргідроенерго також розповів, що фахівці визначають, яке саме устаткування, машини, та механізми потрібні для ремонту станції. Він наголосив, що всі матеріали вже готують, а також обраховують їхню вартість.

Наостанок Сирота запевнив, що розробка і будівництво ГЕС буде повністю українським. Адже в України достатньо сил, можливостей і сучасних технологій.