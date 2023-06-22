Сначала в Киевской городской военной администрации сообщили, что взрыв произошел, предварительно, из-за утечки газа. Эту же версию впоследствии озвучили и чрезвычайники.

Этой же ночью Россияне атаковали ракетами Х-22: в Кривом Роге раздались взрывы

Взрыв в Киеве буквально разнес несколько квартир

В Киеве в Днепровском районе специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям занимались ликвидацией последствий взрыва в многоэтажке.

Сейчас известно, что на улице Малышко в жилом доме, скорее всего, взорвался газ на 7 этаже, от чего значительные повреждения получили конструкции дома. Разрушены по меньшей мере 5 квартир на 6, 7 и 8 этажах.

Двух человек удалось спасти, однако поиск жильцов дома продолжается. Для тушения пожара и других безотлагательных действий в ГСЧС привлекли 50 спасателей и 12 единиц техники.

Важно: в КМВА в 5 утра уточнили, что площадь пожара – более 250 квадратных метров, разрушены 4 квартиры, есть 1 пострадавший, 1 человек спасен. Так же в ГСЧС говорят, что в результате взрыва газа в 16-этажке разрушены 4 и повреждены 6 квартир.

Есть первая информация и от мэра Киева Виталия Кличко:

Пожарно-спасательные службы продолжают ликвидировать пожар и искать людей на разрушенных этажах 16-этажного дома в Днепровском районе. В настоящее время спасли 18 жителей. Из всех неповрежденных помещений людей эвакуировали. Двое пострадавших госпитализированы.

Пожар и взрыв в Киеве на Малышко: смотрите фото от ГСЧС

Обратим внимание, что этот взрыв вряд ли связан с ночной воздушной тревогой. В Киеве и ряде областей Украины после полуночи возникла ракетная угроза и угроза применения дронов-камикадзе. Россияне, в частности, запускали "Шахеды", ракеты типа Х-22 и другую баллистику. Впрочем, на этот раз на столицу не было акцента – взрывы раздавались возле Кривого Рога, Харькова и Запорожья.

Также следует напомнить, что 17 июня в Киеве был похожий инцидент – пожар вспыхнул в многоэтажке, дым охватил верхние этажи здания на проспекте Червоной Калины.

А 16 июня на АЗС на Скляренко в Киеве в легковом автомобиле взорвался газ. Машина загорелась, а в нескольких метрах рядом стояли резервуары с топливом. К счастью, работники АЗС не растерялись и быстро начали тушить огонь, так что обошлось без трагических последствий.