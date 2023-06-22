Сначала сирены предупреждали об угрозе жителей Киева. Спустя считанные минуты карта воздушных тревог резко "покраснела". Вероятно, россияне выпустили ракеты Х-22, но это еще предстоит подтвердить.
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Что известно о ракетной угрозе
Существовала угроза атаки Х-22
В Воздушных силах в 23.34 сообщили украинцев об очередной угрозе с неба. По имеющейся информации, с аэродрома Шайковка взлетели два стратегических бомбардировщика Ту-22м3.
Зафиксирован взлет двух стратегических бомбардировщиков Ту-22м3 с аэродрома Шайковка Калужской области России,
– написали в Воздушных силах.
В мониторинговом канале Monitor отметили, что на 00:00 22 июня:
- два самолета Ту-22м3 фиксируют в воздухе в пределах Западного региона России;
- не поступала информация о запуске дронов-камикадзе;
- периодически активна тактическая авиация врага вдоль побережья Азовского моря.