Сначала сирены предупреждали об угрозе жителей Киева. Спустя считанные минуты карта воздушных тревог резко "покраснела". Вероятно, россияне выпустили ракеты Х-22, но это еще предстоит подтвердить.

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Что известно о ракетной угрозе

01:32 В Воздушных силах отметили, что существует угроза атаки дронами-камикадзе по Черниговской и Сумской областях.

01:19 Воздушные силы предупреждают, что в сторону государственной границы Украины с Востока двигаются 4 Ту-22м3.

01:10 в Monitor сообщили, что в Кривом Роге раньше слышали взрывы. По состоянию на эту минуту, тихо. Сообщается, что это была работа не Х-22, а баллистики.

01:04 Поступила информация, что взрывы прогремели в Кировоградской области. Тем временем в Воздушных силах предупредили жители северных, южных, а также восточных областей о возможной атаке баллистики.

01:02 Сирены запустили для жителей Киевской, Одесской, Сумской, Донецкой областей.

01:01 Об опасности с неба предупредили жителей Запорожской, Николаевской, Днепропетровской областей. В мониторинговом канале Monitor отметили, что "скорее всего, ракеты Х-22". Несколько минут до этого сообщалось, что цель движется на Кривой Рог.

01:00 СМИ сообщают, что в Харькове услышали звуки взрывов.

00:59 Сирены начали выть в Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Черниговской областях.

00:57 Воздушную тревогу объявили жителям Киева.

Существовала угроза атаки Х-22

В Воздушных силах в 23.34 сообщили украинцев об очередной угрозе с неба. По имеющейся информации, с аэродрома Шайковка взлетели два стратегических бомбардировщика Ту-22м3.

Зафиксирован взлет двух стратегических бомбардировщиков Ту-22м3 с аэродрома Шайковка Калужской области России,

– написали в Воздушных силах.

В мониторинговом канале Monitor отметили, что на 00:00 22 июня: