Соответствующую информацию сообщили в воздушных силах ВСУ. О том, что воздушные суда взлетели с аэродрома, стало известно в 23:34.

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Не игнорируйте воздушную тревогу

Зафиксирован взлет двух стратегических бомбардировщиков Ту-22м3 с аэродрома Шайковка Калужской области России,

– написали в Воздушных силах.

В мониторинговом канале Monitor отметили, что на 00:00 22 июня:

два борта Ту-22м3 фиксируют в воздухе в пределах Западного региона России;

о запуске дронов-камикадзе информация не поступала;

вдоль побережья Азовского моря периодически активна тактическая авиация врага.

Заметим, что на аэродром Шайковка в октябре 2022 года прилетал "хлопок". Тогда российские власти жаловались на то, что якобы Украина "атаковала" объект. Следует понимать, что расположен он в 300 километрах от Москвы.

Якобы "атаку" по аэродрому подтвердил тогда губернатор Калужской области Владислав Шапша. По его словам, объект вроде бы попал под "атаку беспилотника". Сам же аэродром известен тем, что его используют для базирования бомбардировщиков Ту-22м3.