Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан. Он добавил, что каждый самолет может нести две ракеты Х-22.

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Опасность Ту-22м3

Х-22 – это сверхзвуковая ракета, которую сложно перехватывать. Боевая часть составляет около 1 тонны. Те средства ПВО, которые Украина имела раньше, к сожалению, не могли сбивать эти ракеты. Однако теперь перехватить Х-22 могут системы Patriot или SAMP/T.

Обратите внимание! SAMP/T – наземный зенитный ракетный комплекс, применяющий ракеты семейства Aster. Франция и Италия 15 мая 2023 года предоставили Украине первый ЗРК SAMP/T. В июне стало известно, что система уже развернута в Украине.

Эта ракета имеет большое круговое возможное отклонение. Попасть точно в цель Х-22 не может. Сейчас россияне в большом количестве используют эти ракеты по всей линии фронта.

Правило двух стен может не сработать, поэтому пока эти самолеты в воздухе, они могут совершить пуски ближайшие полчаса,

– отметил Свитан.

Именно ракета Х-22 14 января 2023 разрушила два подъезда многоэтажного дома в Днепре. Ее же россияне 27 июня 2022 запустили по торговому центру в Кременчуге.

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