Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан. Він додав, що кожен літак може нести дві ракети Х-22.

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Небезпека Ту-22м3

Х-22 – це надзвукова ракета, яку складно перехоплювати. Бойова частина становить близько 1 тонни. Ті засоби ППО, які Україна мала раніше, на жаль, не могли збивати ці ракети. Однак тепер перехопити Х-22 можуть системи Patriot чи SAMP/T.

Зверніть увагу! SAMP/T – наземний зенітний ракетний комплекс, що застосовує ракети сімейства Aster. Франція та Італія 15 травня 2023 року надали Україні перший ЗРК SAMP/T. В червні стало відомо, що система вже розгорнута в Україні.

Ця ракета має велике кругове можливе відхилення. Потрапити в ціль точно Х-22 не може. Зараз росіяни у великій кількості використовують ці ракети по всій лінії фронту.

Правило двох стін можуть не спрацювати, тому поки ці літаки у повітрі, вони можуть здійснити пуски найближчі пів години,

– зазначив Світан.

Саме ракета Х-22 14 січня 2023 року зруйнувала два під'їзди багатоповерхового будинку у Дніпрі. Її ж росіяни 27 червня 2022 року запустили по торговельному центру у Кременчуку.

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