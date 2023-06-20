Загарбники вдарили "Шахедами" та ракетами С-300. Усе, що відомо про цю нічну атаку агресора, розповідає 24 Канал.

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Росіяни атакували "Шахедами" та ракетами

Зауважимо, що повітряну тривогу вже опівночі оголосили на Миколаївщині. Далі карта України продовжила "червоніти".

Вранці у Генштабі ЗСУ повідомили, що цієї ночі окупанти завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару.

Попередньо, 28 "Шахедів" з 30 запущених ворогом – знищено. Також по Запоріжжю та його околицях окупантами було застосовано 7 ракет С-300 - інформація наразі уточнюється,

– зазначили у Генштабі.

Ворог влучив у критичну інфраструктуру Львова

Повітряну тривогу на Львівщині оголосили о 04:05. Згодом місцеві жителі почули гучні вибухи. Їх підтвердив і міський голова Андрій Садовий.

Тривога тривала майже дві години. Після відбою очільник ОВА розповів про ситуацію в області.

Попередньо: у Львові є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Люди не постраждали. Була пожежа. На місці працюють всі служби,

– зазначив Максим Козицький.

Садовий повідомив, що Львів та область атакували дрони. ДСНС та комунальники вже працюють. Також мер попросив не повідомляти та не публікувати фото/відео з місця загорання.

Через ранкові обстріли у Львові три трамваї змінили маршрут. Зокрема, №3 і №9 закоротили до Академії мистецтв, а №4 їде через вулицю Городоцьку. Також на ці маршрути випустили на кілька трамваїв менше, аби не збільшувати трафік.

Ракетний обстріл Запоріжжя

Про вибухи на Запоріжжі ЗМІ почали повідомляти близько 01:00. Вже через пів години розповіли про повторні.

О 4 ранку очільник ОВА написав, що цієї ночі Запоріжжя та передмістя сколихнула чергова масована атака агресора.

Мішенями рашистів стали комунікації, майно та техніка сільськогосподарського та фермерського господарства, а також популярного місця відпочинку. На щастя, інформація про постраждалих людей не надходила,

– зазначив очільник ОВА.

Також Малашко додав, що фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків ворожих ударів. Секретар Запорізької міськради повідомив, що станом на ранок ситуація в обласному центрі стабільна. Куртєв додав, що люди та житлові будинки не постраждали. Усі комунальні системи міста в нормі.

"Шахеди" на Київщині

У столиці повітряну тривогу оголосили близько 02:54. Уже через кілька хвилин голова КМВА Сергій Попко попередив про загрозу застосування ворогом "Шахедів". О 03:44 – написали, що у Києві працює ППО.

Вранці Попко повідомив, що було виявлено і знищено приблизно 20 ворожих цілей.

Інформація щодо потерпілих чи руйнувань наразі не надходила. Дані оновлюються та уточнюються.

Зверніть увагу! Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що цієї ночі ППО збила три "Шахеди".