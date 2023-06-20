Загарбники вдарили "Шахедами" та ракетами С-300. Усе, що відомо про цю нічну атаку агресора, розповідає 24 Канал.
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Росіяни атакували "Шахедами" та ракетами
Зауважимо, що повітряну тривогу вже опівночі оголосили на Миколаївщині. Далі карта України продовжила "червоніти".
Вранці у Генштабі ЗСУ повідомили, що цієї ночі окупанти завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару.
Попередньо, 28 "Шахедів" з 30 запущених ворогом – знищено. Також по Запоріжжю та його околицях окупантами було застосовано 7 ракет С-300 - інформація наразі уточнюється,
– зазначили у Генштабі.
Ворог влучив у критичну інфраструктуру Львова
Повітряну тривогу на Львівщині оголосили о 04:05. Згодом місцеві жителі почули гучні вибухи. Їх підтвердив і міський голова Андрій Садовий.
Тривога тривала майже дві години. Після відбою очільник ОВА розповів про ситуацію в області.
Попередньо: у Львові є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Люди не постраждали. Була пожежа. На місці працюють всі служби,
– зазначив Максим Козицький.
Садовий повідомив, що Львів та область атакували дрони. ДСНС та комунальники вже працюють. Також мер попросив не повідомляти та не публікувати фото/відео з місця загорання.
Через ранкові обстріли у Львові три трамваї змінили маршрут. Зокрема, №3 і №9 закоротили до Академії мистецтв, а №4 їде через вулицю Городоцьку. Також на ці маршрути випустили на кілька трамваїв менше, аби не збільшувати трафік.
Ракетний обстріл Запоріжжя
Про вибухи на Запоріжжі ЗМІ почали повідомляти близько 01:00. Вже через пів години розповіли про повторні.
О 4 ранку очільник ОВА написав, що цієї ночі Запоріжжя та передмістя сколихнула чергова масована атака агресора.
Мішенями рашистів стали комунікації, майно та техніка сільськогосподарського та фермерського господарства, а також популярного місця відпочинку. На щастя, інформація про постраждалих людей не надходила,
– зазначив очільник ОВА.
Також Малашко додав, що фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків ворожих ударів. Секретар Запорізької міськради повідомив, що станом на ранок ситуація в обласному центрі стабільна. Куртєв додав, що люди та житлові будинки не постраждали. Усі комунальні системи міста в нормі.
"Шахеди" на Київщині
У столиці повітряну тривогу оголосили близько 02:54. Уже через кілька хвилин голова КМВА Сергій Попко попередив про загрозу застосування ворогом "Шахедів". О 03:44 – написали, що у Києві працює ППО.
Вранці Попко повідомив, що було виявлено і знищено приблизно 20 ворожих цілей.
Інформація щодо потерпілих чи руйнувань наразі не надходила. Дані оновлюються та уточнюються.